Москва, , 15:39 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Об этом 24 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Устюгов завтра стартует», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Гонка состоится 25 февраля. Чемпионат мира будет проходить с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Устюгов может сняться с чемпионата мира из-за падения в контрольной гонке перед началом турнира.

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