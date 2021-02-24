Москва, , 15:39 — REGNUM Европейский Союз унижают навязыванием политики извне, заявила 24 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран», — сказала она в эфире Первого канала.

Она уточнила, что такое унижение не выгодно ни странам ЕС, ни России, поскольку ранее Бельгия была активным партнером Москвы в торговле, развитии гуманитарных связей и энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что решение Европейского союза из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным расширить персональные санкции в отношении России очень напоминают цирк. По её словам, такие шаги со стороны ЕС находятся «за гранью какой-либо логики».

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