Токио, 24 февраля 2021, 15:42 — REGNUM Рендеры внедорожника Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года разместило на своей странице издание Car.

Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года
Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года
Car

Впервые на мировом рынке модель Nismo появилась в 2015 году. Автомобиль создан на базе Y62. Последнее обновление автомобиля произошло во второй половине 2019 года.

Теперь, судя по недавним шпионским фото машины в ОАЭ, автопроизводитель планирует провести её рестайлинг. На основе полученных снимком и были сделаны дизайнерские компьютерные рендеры.

Новинка получит модернизированную переднюю и заднюю оптику (как у американской Armada), радиаторную решётку V-Motion, доработанный передний бампер и более крупный воздухозаборник. Кроме того, автопроизводители оснастили модель четырьмя патрубками системы выхлопа и коваными дисками RAYS из лёгкого сплава.

Ранее стало известно, что компания Nissan готовит к премьере новую версию компактного коммерческого автомобиля NV250. Производство новинки будет осуществляться на французском заводе Maubeuge альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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