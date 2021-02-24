Токио, 24 февраля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Рендеры внедорожника Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года разместило на своей странице издание Car.

Car Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года

Впервые на мировом рынке модель Nismo появилась в 2015 году. Автомобиль создан на базе Y62. Последнее обновление автомобиля произошло во второй половине 2019 года.

Теперь, судя по недавним шпионским фото машины в ОАЭ, автопроизводитель планирует провести её рестайлинг. На основе полученных снимком и были сделаны дизайнерские компьютерные рендеры.

Новинка получит модернизированную переднюю и заднюю оптику (как у американской Armada), радиаторную решётку V-Motion, доработанный передний бампер и более крупный воздухозаборник. Кроме того, автопроизводители оснастили модель четырьмя патрубками системы выхлопа и коваными дисками RAYS из лёгкого сплава.

Ранее стало известно, что компания Nissan готовит к премьере новую версию компактного коммерческого автомобиля NV250. Производство новинки будет осуществляться на французском заводе Maubeuge альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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