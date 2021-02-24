Москва, , 15:38 — REGNUM Ситуация со ставками по вкладам в российских банках сейчас весьма пессимистичная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Доходности по депозитам в большинстве случаев находятся на уровне или ниже уровня даже официальной инфляции (которая, выглядит заниженной). И это означает, что покупательская способность накоплений, которые люди держат на банковских депозитах, снижается с течением времени.

Для какого-то кардинального изменения ситуации потребуется общее существенное повышение процентных ставок в экономике.

На своем последнем заседании Банк России намекнул о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики, но это не значит, что уже в скором времени следует ожидать подъема ключевой ставки.

Скорость нормализации политики, вероятно, будет определяться динамикой инфляции и темпами восстановления экономики. Не исключено, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в текущем году.

Однако достижения ставкой хотя бы величины 5%, то есть нижней границы «нормального» диапазона, следует ждать, по всей видимости, лишь в 2022 году.

Отмечу также, чтобы банки начали значимо увеличивать ставки по вкладам, просто какого-то одного повышения ключевой ставки будет, вероятно, недостаточно.

Они, прежде всего, должны будут убедиться, что Центробанк РФ вышел на устойчивую траекторию нормализации денежно-кредитной политики, чего, не стоит ждать ранее 2022 года», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки с начал 2021 года продолжают снижать ставки по рублёвым вкладам граждан.

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