Вильнюс, , 06:37 — REGNUM От Китая отдаляются всё больше стран Центрально-Восточной Европы, считает итальянское издание AsiaNews, приводя в качестве примера Литву. По словам заместителя министра иностранных дел Литвы Эгидиюса Мейлунаса, Вильнюс намерен продолжать диалог с Пекином, но пересматривает свой подход к нему.

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Так, недавно прошел саммит группы «17+1», в которую входят страны Центрально-Восточной Европы и Китай. На это мероприятие шесть членов ЕС (Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния и Болгария) прислали младших министров, оскорбив тем самым, как считают некоторые аналитики, китайского лидера Си Цзиньпина. Но и у самих участников «17+1» есть поводы для недовольства.

Пекин обещал увеличить импорт продовольствия из региона, упростить таможенный контроль и сделать доступной китайскую вакцину от коронавируса. Но большинство участников группы отмечают сокращение китайских инвестиций и, напротив, рост собственного торгового дефицита с Китаем.

Литва, по словам Мейлунаса, хочет, чтобы ЕС разработал общую стратегию отношений с Китаем, потому что сейчас среди его государств нет единства по этому вопросу — Германия и Франция решительно поддерживают торговую сделку с Китаем, а к более жесткому подходу призывают лишь небольшие страны вроде Чехии и прибалтийских республик. Возможно, под влиянием США.

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