Париж, , 16:54 — REGNUM Санитарная ситуация в десяти департаментах Франции «ухудшается» из-за пандемии SARS-CoV-2 и «беспокоит» власти страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

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В пресс-конференции по окончании заседания правительства Атталь заявил, что ситуация вокруг пандемии во Франции «ухудшается» и что это «вынуждает» власти принять «быстрые и существенные меры».

Такой вывод правительство страны сделало, исходя из данных Санитарной службы Франции о ежедневном количестве случаев заражения SARS-CoV-2.

Пресс-секретарь уточнил, что подробнее об этих мерах расскажет премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе отдельной пресс-конференции 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 20 064 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,629 млн.

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