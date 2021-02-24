Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в прививочной кампании от COVID-19. Глава региона получил обе дозы двухкомпонентного препарата.

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В настоящее время Голубев чувствует себя хорошо, на работоспособность вакцинация влияния не оказала, уточнили в пресс-службе главы региона.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор заявил о намерении принять участие в прививочной кампании от COVID-19 в ходе пресс-конференции 26 января.

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