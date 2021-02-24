Белгород, , 15:40 — REGNUM 102 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 24 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь меньше, чем за предыдущие сутки, с начала пандемии инфекцию подтвердили у более 31 тысячи жителей. Зарегистрированы три летальных исхода, на вакцинацию от COVID-19 записались ещё 797 добровольцев.

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Всего в Белгородской области подтверждены 31 тыс. 50 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 тыс. 306 человек, в том числе девять пациентов выписаны за сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 477 человек.

Записались на вакцинацию уже 71 тыс. 316 человек. Получили первый компонент 66 тыс. 454 добровольца, полностью завершили иммунизацию 20 тыс. 610 жителей.