Курган, , 15:34 — REGNUM В Курганской области сохраняются ограничения на межмуниципальных трассах по движению автобусов до 14:00 (12:00 мск) 25 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный шиаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Метель в регионе не прекратилась, на дорогах плохая видимость. Дорожные службы ведут расчистку региональных автотрасс.

«Если вы выехали раньше, лучше переждать метель в месте стоянки», — рекомендуют в штабе.