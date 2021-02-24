Сыктывкар, , 15:34 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались два ковид-пациента, всего с начала пандемии — 747. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Число больных COVID-19 за минувшие сутки пополнили 82 жителя региона, среди них — 34 сыктывкарца. Всего под медицинским наблюдением находятся 3647 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Коми переболели уже почти 38 тысяч человек, 99 из них были признаны здоровыми накануне, 23 февраля.