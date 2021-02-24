Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Общественный транспорт Екатеринбурга возобновил работу в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Ранее в центре города и других районах парализовало движение трамваев. Проблемы возникли из-за погодных условий — на трамвайном кольце у здания гостиницы «Исеть» оборвалась контактная сеть, а в ряде мест из-за низовой метели обледенели рельсы. А из-за поломки электроподстанции возникли перебои в движении троллейбусов.

«Из-за холодов рано утром не вышли на линию 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов», — добавили в мэрии.

Сейчас работа общественного транспорта восстановлена согласно графику движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области наблюдаются холода до минус 35 градусов по Цельсию и сильный ветер до 20 м/c.

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