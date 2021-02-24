Джакарта, , 15:32 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что односторонние шаги не помогут в усилиях по восстановлению страны после пандемии, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди подчеркнула, что только сотрудничество может заставить мир «сплотиться» и выйти из пандемии.

«В нашем регионе укрепление единства и центральной роли АСЕАН очень важно для достижения стабильного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона», — пояснила глава МИД Индонезии.

Индонезия по-прежнему твердо привержена идее вместе со всеми странами бороться за многосторонность и обеспечивать успех во время кризиса.

«Дипломатия в области здравоохранения останется частью индонезийской внешней политики. Мы действительно поправимся», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Сейшелы вместе с Индонезией согласились изучить сотрудничество в области развития туризма, чтобы улучшить экономическую ситуацию в условиях пандемии.

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