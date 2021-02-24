Луганск, , 15:41 — REGNUM Почта ЛНР выпустила в обращение блок художественных почтовых марок «Работайте, братья!». Об этом сообщила 24 февраля пресс-служба предприятия.

«22 февраля 2021 года ГУП «Почта ЛНР» вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок «Работайте, братья!» — сказано в сообщении.

Блок состоит из шести марок. На первой марке изображён Герой России, сотрудник полиции Магомед Нурбагандов, предсмертная фраза которого дала название блоку. На второй марке размещён портрет Героя России, военного лётчика смешанного авиационного полка группировки Вооружённых сил РФ в Сирии, майора Романа Филипова. На третьей марке изображён Герой РФ, майор Денис Ветчинов, погибший во время военной операции в Южной Осетии. На четвёртой марке — Герой России, старший лейтенант, участник военной операции России в Сирии Александр Прохоренко. На пятой — кавалер ордена Мужества, рядовой пограничных войск РФ Евгений Родионов, погибший во время войны в Чечне.

Шестая марка называется «День защитника Отечества». На ней изображены орден Красной Звезды и герб ЛНР.

Тираж блока составляет 900 экземпляров, а его номинальная стоимость — 252 рубля.

Напомним, ранее почта ЛНР выпустила марку, посвящённую 140-летию со дня рождения советского государственного деятеля Климента Ефремовича Ворошилова.

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