Москва, , 15:31 — REGNUM Мировое цифровое пространство становится полем ожесточённой геополитической борьбы. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Глобальное цифровое пространство стало уже полем весьма жёсткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в 3,5 раза», — заявил Путин.

«В этих условиях нам нужна долгосрочная, выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учёте потенциальных рисков для общества и государства. И, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения», — указал он.