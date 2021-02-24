Минск, , 15:36 — REGNUM Стратегия борьбы с пандемией коронавирусом, которую выбрали в Белоруссии, показала, что она является эффективной. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

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«Отечественная модель борьбы против COVID-19 показала свою эффективность, и основой её стали профессионализм, мобилизация, самоотверженность наших специалистов на всех уровнях», — приводит его слова на итоговой коллегии белорусского минздрава Telegram-канал минздрава Белоруссии.

Также Пиневич отметил, что решение не сокращать структуру здравоохранения и сделать приоритетной целью импортозамещение оказались правильными.

Отметим, по состоянию на 23 февраля в Белоруссии выявлено за все время пандемии в общей сложности 280 428 носителей коронавируса при более чем 1,9 тыс. скончавшихся от COVID-19.