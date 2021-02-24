Тбилиси, , 15:34 — REGNUM В Грузии в скором времени будут отменены почти все карантинные ограничения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 февраля объявил в ходе брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

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Как рассказал глава грузинского правительства, с 25 февраля будет разрешено возобновить работу гостиницам на горнолыжных курортах. Канатные дороги там будет разрешено открыть только с 8 марта. С 1 марта смогут возобновить работу частные и государственные детские сады.

«С 1 марта работу возобновят как государственные, так и частные дошкольные учреждения при условии, что каждые две недели обязательным будет тестирование 20% сотрудников», — отметил Гарибашвили.

Он добавил, что с 1 марта смогут полноценно работать рестораны и кафе в Батуми (пока разрешено открывать только залы на открытом воздухе), а с 8 марта — на территории всей страны. С 1 марта также будет разрешено открыться музеям и библиотекам.

Кроме того, ряд ограничений в стране отменят с 15 марта. С этого дня смогут возобновить работу творческие кружки, студии и спортивные залы. Также планируется снять ограничения в учебных заведениях.

«Высшие и профессиональные училища смогут с 1 марта восстановить клинико-практическую, лабораторную практику и проводить экзамены в недистанционном формате, а с 15 марта — восстановить учебный процесс в аудиториях», — заявил премьер-министр.

С 1 апреля, по его словам, будет разрешено проводить театральные постановки и спортивные соревнования с участием зрителей.

О планах отменить комендантский час Гарибашвили не сообщил. Это ограничение пока остается в силе.

Напомним, основные карантинные ограничения в Грузии были введены в ноябре 2020 года. Их начали постепенно отменять с 1 февраля. Ранее Гарибашвили сообщил, что с 1 марта в страну смогут въезжать туристы из России.

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