Село Тоцкое, Оренбургская область, , 15:29 — REGNUM В Оренбургской области жители села Тоцкое и поселка Погромное Тоцкого района пожаловались в прокуратуру на серьезные перепады напряжения в электросети, которые привели к поломке бытовой техники. В ходе проверки заявлений выявлены нарушении законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, оборудование дистанции электроснабжения, являющееся единственным источником, обеспечивающим электроэнергией население поселков, не подвергалось ремонту более 80 лет. Стоит отметить, линия электропередач была введена в строй в 1937 году.

Прокурор через суд потребовал обязать ОАО «РЖД» выполнить ремонт воздушный линий электропередач. После вмешательства прокуратуры в населенных пунктах отремонтированы электросети общей протяженностью около 6 километров.