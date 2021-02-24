Ярославль, 24 февраля 2021, 15:29 — REGNUM В Ярославле органы власти, депутаты и общественники соревнуются в попытках заставить мэрию города организовать уборку снега с улиц и справиться с последствиями снегопада, прошедшего 10 дней назад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Активнее всего действует ГИБДД. Как сообщает портал «ЯрНьюс», этой зимой сотрудники госавтоинспекции 118 раз оштрафовали мэрию за состояние дорог. Свою лепту вносят и депутаты муниципалитета. Так бывший председатель муниципалитета, в прошлом и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин написал более десятка обращений в полицию на уборку города. По обращениям ГИБДД выдала в ряде случаев предписания департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля, а также возбудила несколько новых дел об административном правонарушении.
А вот прокуратура выдвинула претензии не к городским властям, а к подрядчику по уборке местных проездов и частного сектора в Дзержинском районе.
Городские власти, как могут, пытаются реагировать на жалобы. Очищены от снега и льда Московский проспект, проспект Фрунзе, несколько других улиц. Но кардинально изменить ситуацию не удалось. Участники группы «Дороги Ярославля» (в ней состоит более 8 тысяч человек) предлагают устроить массовую отправку писем с видеозаписями состояния дорог президенту страны.
Ранее городские власти за плохую уборку дорог раскритиковали и депутаты Ярославской областной думы. При этом многие отмечают, что уборка внутриобластных и даже сельских дорог идёт гораздо успешнее, чем в областном центре.
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