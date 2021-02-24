Ярославль, 24 февраля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославле органы власти, депутаты и общественники соревнуются в попытках заставить мэрию города организовать уборку снега с улиц и справиться с последствиями снегопада, прошедшего 10 дней назад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Активнее всего действует ГИБДД. Как сообщает портал «ЯрНьюс», этой зимой сотрудники госавтоинспекции 118 раз оштрафовали мэрию за состояние дорог. Свою лепту вносят и депутаты муниципалитета. Так бывший председатель муниципалитета, в прошлом и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин написал более десятка обращений в полицию на уборку города. По обращениям ГИБДД выдала в ряде случаев предписания департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля, а также возбудила несколько новых дел об административном правонарушении.

А вот прокуратура выдвинула претензии не к городским властям, а к подрядчику по уборке местных проездов и частного сектора в Дзержинском районе.

«По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении ООО «Яравтодор» и его генерального директора дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), которые с материалами проверки направлены для рассмотрения мировому судье», — сообщает сайт прокуратуры Ярославской области.

Городские власти, как могут, пытаются реагировать на жалобы. Очищены от снега и льда Московский проспект, проспект Фрунзе, несколько других улиц. Но кардинально изменить ситуацию не удалось. Участники группы «Дороги Ярославля» (в ней состоит более 8 тысяч человек) предлагают устроить массовую отправку писем с видеозаписями состояния дорог президенту страны.

«Снять на фото/видео состояние наших дорог и полное отсутствие уборки. Не раз или два, а всей группе, да не по разу и в очередное выступление нашего Президента, отправить всем одногруппникам эту кучу видео. Если мэр не хочет/не может приводить город в порядок, губернатор не хочет/не может заставить своего подчинённого выполнять свои обязанности, значит теперь очередь Президента делать свою работу. Если обращение одно/два — может и потеряется, а если несколько сотен/тысяч — может и дойдёт. Пусть посмотрит как по факту тут всё, и как отчитываются за это», — написал пользователь группы «Дороги Ярославля» Алексей Коржавин.

Ранее городские власти за плохую уборку дорог раскритиковали и депутаты Ярославской областной думы. При этом многие отмечают, что уборка внутриобластных и даже сельских дорог идёт гораздо успешнее, чем в областном центре.