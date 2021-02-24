Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили кандидатуру Ольгу Мельникову на пост руководителя управления здравоохранения.

В разные года Мельникова работала в горбольнице 31 имени Семашко, больнице № 11. Также имеет опыт работы в управлении здравоохранения.

Напомним, что с 2013 год руководящий пост занимала Надежда Левицкая, уволенная в октябре 2020 года на фоне «кислородного скандала».

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