Ростов-на-Дону, 24 февраля 2021, 15:29 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили кандидатуру Ольгу Мельникову на пост руководителя управления здравоохранения.
В разные года Мельникова работала в горбольнице 31 имени Семашко, больнице № 11. Также имеет опыт работы в управлении здравоохранения.
Напомним, что с 2013 год руководящий пост занимала Надежда Левицкая, уволенная в октябре 2020 года на фоне «кислородного скандала».
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