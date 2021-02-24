Нижний Новгород, , 15:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 февраля выявили 2082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 30 октября. Накануне было выявлено 2124 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 519 364 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 397 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 280, в Пермском крае — 222, в Саратовской области — 206, в Пензенской области — 190, в Башкирии — 142, в Кировской области — 131, в Ульяновской области — 121, в Оренбургской области — 99, в Удмуртии — 95, в Мордовии — 57, в Чувашии — 53, в Татарии — 52, в Марий Эл — 37.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 95 007 случаев, в Саратовской области — 48 704, в Самарской области — 47 411, в Ульяновской области — 47 262, в Пермском крае — 46 038, в Пензенской области — 37 611, в Оренбургской области — 37 249, в Кировской области — 35 988, в Башкирии — 28 024, в Удмуртии — 27 852, в Чувашии — 21 178, в Татарии — 17 764, в Мордовии — 17 629, в Марий Эл — 11 647.

Полностью выздоровели 460 553 жителя округа, за последние сутки выписаны 2085 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 246 человек, за минувшие сутки скончался 61 житель Поволжья.

Значительное расхождение — на 250 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 24 февраля от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 360 человек, в течение минувших суток умер один житель республики. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 610 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 24 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 200 902 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 749 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 751 562 жителя России, за сутки выписаны 12 218 человек. 84 430 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 383 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 364 910 человек.