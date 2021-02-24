Москва, , 15:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от памятников на Лубянской площади в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

«Лучший вариант преобразования Лубянской площади — возвращение фонтана. Ставить памятники никому не нужно», — полагает Жириновский.

Общественная палата Москвы 25 февраля вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Предлагается определиться, кому ставить памятник: основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. Варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в прежнем виде Общественная палата отклонила.

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