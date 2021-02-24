Уфа, , 15:29 — REGNUM Проверку по факту стрельбы в торговом центре проводят в Уфе. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, 22-летние подозреваемые отдыхали в клубе, который расположен в торговом развлекательном комплексе Уфы. Следователи считают, что сотрудник охраны данного заведения выпроводил их к выходу из-за ненадлежащего поведения.

По версии следствия, после этого подозреваемый сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону входной двери торгового развлекательного комплекса. Затем подозреваемые попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны стражами порядка.

Отмечается, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

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