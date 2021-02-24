Москва, , 15:25 — REGNUM В России необходимо решительно пресекать попытки извне узурпировать право народа России определять собственную судьбу. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять своё будущее должно также находиться в поле вашего внимания», — заявил Путин.

В этом году предстоят выборы в Государственную думу, и конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть надёжно защищены от любых провокаций, указал он.

«Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан. Точно проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества политической конкуренции, конкуренции между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны, и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства», — указал президент.

«На обслуживание чужих интересов, интересов тех, про которых в народе говорят, что платят из-за бугра за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших», — добавил он.