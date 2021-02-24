Москва, 24 февраля 2021, 15:25 — REGNUM Рост государственного долга России в условиях просадки экономики в связи с пандемией и ростом государственных расходов является вполне естественным, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году государственный долг России увеличился почти на 40% — до 18,99 трлн рублей. Заметный рост показателя эксперты связывают с последствиями пандемии COVID-19.
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