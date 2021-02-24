Рязань, , 15:27 — REGNUM Русло реки Солотча расчистят в 2021—2022 годах в Рязани. Из федерального бюджета на эти работы выделят 125 млн рублей, сообщили 24 февраля в пресс-службе правительства региона.

Подготовительные работы начали в 2020 году. Планируется, что в порядок приведут три километра реки, в том числе донные отложения и расчистят древесно-кустарниковую растительность по берегам. Стоимость проекта — 125 млн рублей федеральных субвенций. Работы непосредственно в русле начнут уже летом 2021 года.

«Из-за увеличения содержания взвешенных веществ в воде при проведении работ пляжный сезон на Солотче откладывается до завершения проекта. Для отдыха и купания можно будет выбрать другие удобные места», — уточнил губернатор Николай Любимов.

В 2021 году также реализуют проект по рекультивации несанкционированной свалки в районе Хамбушево в Рязани.