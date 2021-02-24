Красносулинский район, Ростовская область, , 15:23 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 февраля.

Напомним, что баллон с газом взорвался утром 22 февраля 2021 года в одном из жилых домов на хуторе Молаканский. Травмы получили двое мужчин и 15-летний подросток.

Следователи установили, что опасный бытовой газовой баллон был куплен за день до произошедшего на автомобильной газозаправочной станции в Зверево. В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» ведётся поиск предполагаемого виновника ЧП.

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