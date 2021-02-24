Москва, , 15:24 — REGNUM У подорожания продуктов питания в России помимо частных есть и одна общая причина — падение курса рубля. Об этом 24 февраля заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономист подчеркнул, что на российском рынке, несмотря на импортозамещение и нарастание собственного производства, по-прежнему сохраняется большое количество импортных продуктов, которое давит на цены.

«Плюс большое количество продукции выращивается из импортных семян, производится на импортном оборудовании. Помимо этого, есть серьёзный фактор в виде подорожания продуктов питания на внешнем рынке. Внешние рынки на Россию давят. Если на внешнем рынке зерно дорожает, то это влияет и на весь масштаб цен на продовольствие», — заявил Холод.

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