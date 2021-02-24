Сыктывкар, , 15:20 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в хозяйстве, в котором был выявлен очаг африканской чумы свиней.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении ведомства, внеплановая проверка показала, что хозяин использовал для кормления свиней пищевые отходы, а после их гибели скрыл падеж животных и нарушил правила их утилизации — двух умерших свиней до подтверждения заболевания хозяин выкинул на свалку.

Владельца подсобного хозяйства ждет несколько административных штрафов: за сокрытие от органов ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже, массовых заболеваниях или несвоевременное извещение и непринятие мер по локализации для граждан — до 4 тысяч рублей, за нарушение условий содержания — до тысячи рублей, за нарушение условий утилизации биотходов — до 5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы был обнаружен под Сыктывкаром 15 февраля. В трех районах Коми был объявлен режим ЧС.