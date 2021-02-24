Калуга, , 16:54 — REGNUM В Калужской области 24 февраля началась регистрация волонтёров по поддержке голосования за объекты городского благоустройств на единой общероссийской платформе. В режиме онлайн будет определён список первоочередных территорий для благоустройства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Волонтеры — это люди, по доброй воле старающиеся менять мир вокруг себя к лучшему. Здесь они могут в прямом смысле слова помочь преобразить свои города. Задача волонтеров в подготовке к онлайн-голосованию — информирование наших земляков о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, для дальнейшего их претворения в жизнь. Также добровольцы будут помогать регистрироваться на платформе и объяснять механизм голосования», — сказал Вячеслав Лежнин.

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