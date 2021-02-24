Подгорица, , 15:19 — REGNUM В Клиническом центре Черногории (KCCG) началась вакцинация сотрудников, которые работают с пациентами, болеющими COVID-19, и первую из 150 вакцин получила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

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После иммунизации она отметила, что второй контингент российских вакцин, 5000 доз, прибудет 25 февраля, а китайские вакцины отправятся в Черногорию из Пекина 27 февраля.

После вакцинации Боровинич Бойович сказала, что вакцинация в Черногории будет проходить непрерывно, в первую очередь будут вакцинироваться медработники и люди из уязвимых групп.