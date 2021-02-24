Москва, , 15:18 — REGNUM В России необходимо продолжать борьбу с коррупцией на всех уровнях власти и по всем направлениям. Такое поручение сегодня, 24 февраля, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России дал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Путин призвал прокуратуру жёстко пресекать коррупцию в России

«Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти», — подчеркнул глава государства.

При этом российский лидер особо отметил необходимость пресекать хищения и нецелевое использования бюджетных средств, «в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на государственные программы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией».

Ранее по теме: Бастрыкин назвал число возбужденных дел о коррупции в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году следственные органы в России возбудили более 15,2 тыс. уголовных дел о коррупции — на 4% больше, чем годом ранее. Всего с 2011 года общее число переданных в суды уголовных дел о коррупции превысило 90 тысяч. Как заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, эти преступления — транснациональная проблема, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин чувствует ответственность за безобразие с коррупцией