Воронеж, , 15:18 — REGNUM Настоятель храмового комплекса во имя святой Ксении Петербургской протоиерей Феодор Бажанов скоропостижно скончался в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 24 февраля.

Губернатор Александр Гусев направил в адрес митрополита Воронежского и Лискинского Сергия телеграмму с соболезнованиями.

«Он неустанно заботился о духовно-нравственном просвещении воронежцев, принимал активное участие во многих благих делах. Это был светлый и щедрый человек, подаривший людям много любви и тепла», — говорится в телеграмме.

Причиной смерти настоятеля стал инфаркт. По завещанию настоятеля он будет похоронен у алтаря храма на Лесном кладбище.