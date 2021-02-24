Москва, , 15:16 — REGNUM Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда», заявил 24 февраля замруководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин.

«Накануне (23 февраля) экипаж провел временную изоляцию потенциально возможных мест утечки, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». — Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры».

Как сообщало ИА REGNUM, небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

В октябре 2020 года космонавты заклеили трещину термостойким скотчем и заплаткой из резины и фольги. Временный ремонт не помог полностью устранить утечку.

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