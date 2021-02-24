Женева, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Призывы властей США к тому, чтобы Тегеран выполнял условия ядерной сделки, являются абсурдными, так как Вашингтон остается вне нее. Об этом 24 февраля заявил постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Хамане в ходе своего выступления по видеосвязи на конференции по разоружению в Женеве.

«Абсурдно повторять просьбу к Ирану вернуться к полному соблюдению соглашения, в то время как вы либо выходите из соглашения и полностью нарушаете его условия, либо продолжаете не выполнять свои обязательства», — сказал он.

Также Хамане подчеркнул, что ответственность за возвращение к сделке, ее перезапуск и компенсацию ущерба, по его мнению, лежит на «виновной стороне» и последняя теперь должна доказать, что она не отступит от условий сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась с призывом к администрации нового президента США Джо Байдена об активизации усилий по ядерной сделке с Ираном.