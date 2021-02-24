Москва, , 15:16 — REGNUM Пандемия коронавируса, введение локдаунов в регионах России и снижение деловой активности существенно изменили параметры бюджета страны в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Объем поступивших доходов в 2020 году составил 18,72 триллиона рублей или 90,9% к общему объему доходов федерального бюджета.

Исполнение расходов составило 22,82 трлн рублей или 116,1% к общему объему расходов федерального бюджета. При этом более 70% регионов России закончили 2020 год с дефицитом своего бюджета.

Для оперативного регулирования дефицита государственного бюджета 2020 года использовались традиционные инструменты его покрытия, такие как выпуск государством облигаций и казначейских векселей и внешние заимствования. Плановый объем размещения ОФЗ в январе — марте 2020 года составлял 600 млрд рублей по номинальной стоимости.

В III квартале 2020 года Минфин разместил на аукционах ОФЗ на общую сумму 1,238 трлн рублей, почти на четверть превысив запланированный объём. В четвертом квартале Минфин предпринял усилия занять на внутреннем рынке ещё 2 трлн рублей, что являлось рекордной суммой планового размещения. На внешнем рынке были также проведены заимствования.

В этой связи на 01.01.2019 года государственный внешний долг РФ составлял порядка $54,8 млрд. За прошедший 2020 год он вырос на 3,5% и составил $56,8 млрд. Указанные инструменты уменьшения дефицита бюджета помимо своей оперативности имеют и недостатки.

Одним из существенных является необходимость их обслуживания, то есть уплаты процентов по заимствованиям. Однако в целом указанные мероприятия позволили оперативно решить вопросы уменьшения дефицита бюджета страны и оптимистично смотреть на выполнение федерального и региональных бюджетов России на 2021−2023 гu.

Объем государственного долга РФ по итогам 2020 года составил 18,99 трлн рублей и находится в пределах величины госдолга, заложенного в бюджете страны на 2020 год», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, госдолг России за 2020 год вырос на 39,9% (5,4 трлн рублей), составив 18,986 трлн рублей.

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