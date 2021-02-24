Москва, , 15:14 — REGNUM Террористы, ведущие свою деятельность в России, постоянно меняют свою тактику и пробуют новые приёмы пропаганды и втягивания в свои ряды молодёжь. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность. Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые «спящие», глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию. Учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и для финансовой подпитки и используют новые приёмы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодёжь», — заявил Путин.

Особое внимание Путин попросил уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб.

«Вы это хорошо знаете: к сожалению, всё идёт в ход. Используют и террористов. И, конечно, надо повышать уровень антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений. В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой национального антитеррористического комитета», — указал он.