Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В Чувашии в лобовом столкновении иномарки и большегруза погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла вечером 23 февраля в Цивильском районе на федеральной трассе М-7 «Волга». По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля «Мерседес Бенц» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой тягач «Мерседес Бенц».

В аварии травмированы 65-летний водитель и 60-летняя пассажирка легкового автомобиля, которые скончались от полученных ранений в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Цивильском районе на трассе М-7 столкнулись грузовой автомобиль и машина скорой помощи. В результате ранения получили водитель и фельдшер скорой.

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