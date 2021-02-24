Варшава, , 15:13 — REGNUM В правительстве Польши рассматривают варианты возвращения ряда социальных и экономических ограничений в связи с ростом числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью TOK FM.

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«В первой половине марта мы объявим о возвращении ряда ограничений, которые ранее отменили. К сожалению, та ситуация, которую мы наблюдаем, говорит о начале третьей волны. Для того чтобы её перенести с наименьшими потерями мы не должны расслабляться», — отметил он.

За последние сутки в Польше выявили 12 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, хотя еще неделю назад там было в среднем около 8−9 тысяч новых случаев. Ранее Недзельский уже называл это началом третьей волны пандемии и прогнозировал, что её пик придется на март-апрель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.