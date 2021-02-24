Душанбе, , 15:13 — REGNUM Производство электроэнергии на Рогунской ГЭС в Таджикистане по итогам 2020 года составило 1,287 млрд кВт∙ч, что на 53,2% больше, чем годом ранее, сообщает 24 февраля издание «Азия-плюс».

Отмечается, что на долю строящейся Рогунской ГЭС приходится 6,5% от общего объема выработанной электроэнергии в стране. В настоящее время на электростанции работают только два гидроагрегата на малой мощности.

Напомним, первый агрегат Рогунской ГЭС сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года, второй — в сентябре 2019 года. В 2020 году на строительство электростанции направлено 3,2 млрд сомони ($290 млн).

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