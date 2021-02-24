Москва, , 15:13 — REGNUM Появление цифровых валют может привести к тому, что привычные национальные валюты перестанут выполнять функции денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал новость о том, что в ФРС США пока только размышляют о том, нужно ли создавать цифровой доллар.

«Цифровые валюты в целом приведут к снижению роли банков на финансовом рынке, — сказал Алиев. — Если в современной модели платежи осуществляются через банки и они же важные игроки в системе расчетов, то при новой модели роль банков заменят платформы и валюты. Цифровая может привести к тому, что национальные валюты перестанут выполнять функции денег, ЦБ потеряет возможность проводить денежно-кредитную политику, а финансовая самостоятельность страны будет низкая».

Кроме того, как пояснил Алиев, цифровой доллар может положить начало формированию цифровых валютных зон.

«Но проблема в том, что сам доллар не сможет диктовать правила игры, так как не будет привязки к региону или стране. Привязка будет к определенной платформе. На этом фоне уязвимость валют налицо. В таком случае любая цифровая национальная валюта может быть вытеснена любой другой цифровой валютой», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев рассказал, что если Америка промедлит с внедрением цифровых валют, то есть вероятность, что эту нишу финансового рынка займет Китай.

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