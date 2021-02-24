Оренбург, , 15:12 — REGNUM В Оренбургской области 23 февраля после аварии на газопроводе оперштаб принял решение об эвакуации пациентов Илекской районной больницы. В клиники Оренбурга доставлены пять человек, чьё состояние медики оценивают как среднее и тяжёлое, сообщает региональный минздрав.

Пациентов перевели в Оренбург из-за риска снижения температуры в стационарных отделениях Илекской районной больницы. Пациенты легкой степени тяжести были выписаны и отправлены домой, а пять человек эвакуированы в областной центр.

Для этого в 21:00 по местному времени (19:00 мск в Илек из Оренбурга были отправлены три бригады скорой медицинский помощи, две из них — реанимационные. К часу ночи 24 февраля эвакуация успешно завершилась. Сейчас все пациенты продолжают лечение в медучреждениях областного центра. На данный момент подача тепла в Илекскую больницу восстановлена, госпитализация возобновлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 февраля из-за порыва магистрального газопровода на территории Илекского района в четырёх муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Без газа остались пять сёл Новосергиевского района.

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