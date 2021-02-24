Тбилиси, , 15:17 — REGNUM В Грузии 25 февраля будет возобновлена работа общественного междугородного транспорта. Об этом, как передает «Общественно телевидение» сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге.

«Завтра будет запущен междугородный транспорт», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что комендантский час пока остается в силе, поэтому общественный транспорт не будет работать с 21:00 до 05:00.

Гарибашвили на брифинге также сообщил, что с 1 марта государственную границу Грузии откроют для туристов из России.

Напомним, ограничения на работу общественного транспорта в Грузии ввели с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля 2021 года возобновил работу муниципальный транспорт во всей стране, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави. С 15 февраля это ограничение было снято в оставшихся трёх городах.

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