Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил в Соединённых Штатах минивэн Carnival с обновленным логотипом. Демонстрационное видео с новинкой размещено на YouTube-канале KIA Worldwide.

Данный минивэн является не только первым авто после ребрендинга компании, но и имеет новый имидж. Минивэн стал больше походить на кроссовер. У него более длинный капот, большие колесные арки, диски размером 19 дюймов, а также некрашеные накладки по низу боковых дверей.

В отличие от корейской версии у американской модели нет шайбы управления трансмиссией, однако имеются электропривод сдвижных дверей, девять USB-разъемов и две розетки на 110 вольт.

Ранее компания KIA в России приступила к продажам спецверсии кроссовера Sportage под названием Black Edition. Это авто выделяется чёрными деталями на кузове и укомплектовано моторами на 2.0 и 2.4 л.