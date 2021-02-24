Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Ростовский педагог Михаил Гуров, одержавший победу на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2020», справит новоселье. Сертификат на трёхкомнатную квартиру ему вручил донской губернатор Василий Голубев.

«Твоя победа — это сигнал, что мы — регион с высоким уровнем образования. Конечно, этот уровень требует развития и дальше. Как и в любом деле, стоять на месте нельзя. Но ты показал, как нужно завоёвывать победы», — обратился к педагогу глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что с 2016 года Михаил Гуров работает учителем математики в Лицее классического элитарного образования.

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