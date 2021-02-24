Москва, , 15:09 — REGNUM «Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительности», — заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Как напоминает Минэнэрго, «цены (тарифы) на электрическую энергию, реализуемую населению, подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней, определенных Федеральной антимонопольной службой. Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого Правительством Российской Федерации. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения».

В свою очередь, профильный вице-премьер Александр Новак, комментируя сообщения о возможном росте тарифов из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, заявил «Российской газете»: «Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах, так как применяется только на те категории импортной техники, у которой есть аналоги российского производства. На российскую технику он не повышается».