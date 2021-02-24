Москва, , 15:08 — REGNUM В России растёт эффективность борьбы с террористическими группами. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«В декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чеченской республики и Ингушетии. Результат крайне значимый», — заявил Путин.

«Идёт работа и на дальних подступах. В частности, наносятся удары по базам террористов в Сирии», — указал он.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал и участвует в антитеррористических операциях.

«Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше чем годом ранее. Безусловно, такая статистика говорит, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удаётся вскрывать ещё на стадии их подготовки», — указал он.