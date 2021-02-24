Москва, , 15:21 — REGNUM Различные виды продуктов питания дорожают не только по общим, но и по независящим друг от друга причинам. Об этом 24 февраля заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У роста цен причин очень много. Для разных продуктов разные причины», — заявил Холод.

В качестве примера он привел сахар. Экономист убежден, что подорожание этого продукта связано с тем, что в течение двух лет был высокий урожай сахарной свёклы, а в 2020 году её производство снизилось.

«На рынке возник дисбаланс и цены вернулись к тому темпу, в котором они должны были расти еще два года назад. По подсолнечнику — урожай не самый лучший был в южном округе, где расположена зона, которая формирует цены для всей РФ. Что касается картофеля и моркови — то это сезонный фактор — к весне они всегда дорожают», — сказал Холод.

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