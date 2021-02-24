Воронеж, , 15:06 — REGNUM Более 220 млн рублей будет выделено на проведение тендера по первому этапу строительства развязки на улице Остужева в Воронеже. Распоряжение отдал 24 февраля губернатор Александр Гусев, сообщил телеграм-канал правительства региона 24 февраля.

«Губернатор Александр Гусев распорядился в ближайшее время выделить более 220 млн рублей для проведения тендера по первому этапу возведения развязки на ул. Остужева в Воронеже. Сегодня администрация города отчиталась главе региона о готовности всей документации к торгам», — говорится в сообщении.

Ранее глава региона Александр Гусев анонсировал начало строительства Остужевской развязки в 2021 году. Проект строительства развязки на улице Остужева, которая входит в число наиболее проблемных транспортных точек города, обсуждается с 2013 года. В 2020 году затраты на реализацию проекта оценили в сумму 4,7 млрд рублей.

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